Nieuwe motor én gridstraf Albon en Kvyat

Alexander Albon en Daniil Kvyat racen op het Circuit van Spa-Francorchamps met de motor, die meer vermogen heeft. Het inzetten van de nieuwe krachtbron betekent wel dat het tweetal een gridstraf zal krijgen en achteraan moet starten.

Zo’n straf hangt Max Verstappen en Pierre Gasly een week later tijdens de GP van Italië boven het hoofd. De verwachting is dat Verstappen dan met de spec 4-motor in zijn auto zal rondrijden.