Kevin de Bruyne weet ogen op zich gericht in Engelse topper: goal, geduw en gegooi

Het begon in de 24e minuut, met een treffer. De Bruyne pakte een cadeautje van Takehiro Tomiyasu gewillig uit. Na een verkeerde terugspeelbal van de Japanner volleerde de middenveld-maestro de bal met speels gemak over de ver voor zijn doel staande Arsenal-goalie Aaron Ramsdale heen: 0-1. Tot onvrede van het thuispubliek natuurlijk...

Datzelfde publiek stond helemaal op z’n achterste poten toen De Bruyne later in de wedstrijd de confrontatie zocht met trainer Mikel Arteta van The Gunners. De Spanjaard stond langs de zijlijn in de weg op het moment dat City een snelle inworp wilde nemen en moest dat bekopen met een duw van De Bruyne, gevolgd door een verwijtend vingertje. Al leek het een storm in een glas water, gezien het moment na afloop tussen beiden. Daarover later meer.

Het thuispubliek was de duw echter nog niet vergeten toen De Bruyne in de 88e minuut naar de kant werd gehaald door Pep Guardiola. Fans gooiden meerdere drinkbekers richting de voetballer tijdens diens rondgang langs het veld, op weg naar de dug-out van City. Iets waar hij na afloop wel om kon lachen, getuige het bericht dat hij na afloop op Instagram plaatste: zie onder.

Sowieso was er geen reden om te treuren voor De Bruyne, aangezien City op het moment van zijn wissel met 1-3 leidde. Bovendien werd hij voordat hij plaatsnam op de bank, bij het passeren van het uitvak met City nog luidkeels toegezongen door de meegereisde fans van The Sky Blues.

Direct na afloop werd ook de ruzie met Arteta bijgelegd en knuffelden de kemphanen elkaar. Niet zo gek ook. De twee kennen elkaar goed. Arteta was in het verleden als assistent-trainer actief was bij City.

Op 26 april, in de 33e speelronde, staan City en Arsenal opnieuw tegenover elkaar. Dan in Manchester.