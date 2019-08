KNVB verplaatst twee duels van PSV

PSV gaat nu verder in de derde kwalificatieronde van de Europa League, tegen FC Haugesund. Donderdag 8 augustus speelt PSV in Noorwegen, donderdag 15 augustus is de return.

De thuiswedstrijd in de eredivisie van PSV tegen ADO Den Haag wordt nu zondag 11 augustus om 20.00 uur gespeeld. Een week later is ook het uitduel met Heracles Almelo een dag naar achteren gezet. Heracles en PSV trappen zondag 18 augustus om 16.45 uur af.

De KNVB voerde verder drie tijdswijzigingen door.

Ajax tegen FC Emmen begint zaterdag 10 augustus om 19.45 uur in plaats van 18.30 uur.

Zaterdag 17 augustus is VVV tegen Ajax ook om 19.45 uur in plaats van 18.30 uur.

Feyenoord tegen FC Utrecht begint zondag 18 augustus wat later, om 16.45 uur in plaats van 14.30 uur. Feyenoord heeft zo iets meer tijd om zich voor te bereiden na het uitduel van donderdag 15 augustus met Tbilisi in de Europa League.

Voetbalpodcast

In de eerste voetbalpodcast van het nieuwe seizoen kijkt chef voetbal Valentijn Driessen vooruit en bespreekt hij samen met clubwatchers Mike Verweij (Ajax), Robin Jongmans (PSV) en Marcel van der Kraan (Feyenoord) de laatste stand van zaken.