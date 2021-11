Premium Het beste van De Telegraaf

Steenrijke club voorlopig in pure degradatienood Newcastle United nog geen droomclub voor Donny van de Beek

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Donny van de Beek eerder dit seizoen in actie tegen Newcastle United. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De komst van het Saoedische investeringsfonds PIF bracht de hoofden van de fans van Newcastle United FC een maand geleden volledig op hol. Na jaren van sportieve misère werd er eindelijk weer gedroomd van tijden met Europese successen, megatransfers en landskampioenschappen. Tijden zoals in het begin van deze eeuw met Alan Shearer en Sir Bobby Robson. Een maand later heeft de euforie echter plaatsgemaakt voor stress. Want de realiteit is dat het Championship, het tweede voetbalniveau van Engeland, een stuk dichterbij is dan de Champions League. De club is afgezakt naar de laatste plaats.