Floortje Mackaij soleert bij Movistar-debuut naar zege in Ronde van Valencia

Mackaij vierde de winst in het shirt van haar nieuwe Spaanse ploeg Movistar, waar ook landgenote en wereldkampioene Annemiek van Vleuten onder contract staat. Het was haar eerste race voor de Spaanse formatie. Mackaij maakte deze winter de overstap van Team DSM.

Het parcours was exact hetzelfde al de route die de mannen zondagmiddag afleggen. Voor hen is het laatste etappe in een reeks van vijf. De Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) is als het tot een massasprint komt een van de grote favorieten voor de ritzege. De Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafrado) verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van vier seconden op Tao Geoghegan Hart, die zaterdag de vierde etappe won.