UEFA houdt optie Boedapest open als serieus alternatief voor EK-finale

Dat meldt het AP. De voetbalbond zou gesprekken voeren met de Britse overheid over uitzonderingen op de quarantaineregels voor supporters die de wedstrijden willen bezoeken. Hongarije, waar er volle bezetting in de stadions is en waar Oranje volgende week zondag zijn achtste finale speelt, is een mogelijk alternatief.

„We zijn in gesprek met de autoriteiten over onder andere een strikt testbeleid en bubbels tijdens het verblijf van de fans in het land wanneer dit minder dan 24 uur is”, liet de UEFA weten. „We snappen de druk die er op de Britse overheid staat en hopen dat er een goede oplossing wordt gevonden voor beide partijen.”

Bij de finale van het EK op 11 juli op Wembley worden 40.000 toeschouwers toegelaten. Dat geldt ook voor beide halve finales, die eveneens in Londen worden gespeeld. Voor veel andere zaken zijn de coronamaatregelen vanwege de verspreiding van de zogenoemde Delta-variant uit India verlengd tot 19 juli. Door die variant is het besmettingscijfer de laatste weken weer gestegen in Groot-Brittannië.

Quarantaineplicht

In Groot-Brittannië geldt momenteel een quarantaineplicht van tien dagen voor mensen die naar het land reizen. Die plicht zou op 21 juni vervallen, maar dat werd door de Britse overheid uitgesteld omdat de coronacijfers nog niet goed genoeg zijn. De UEFA hoopt dat er voor supporters van de verschillende landen een uitzondering wordt gemaakt. De capaciteit van Wembley wordt voor de halve finales en finale vergroot tot 50 procent.

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest gelden geen quarantaineverplichtingen voor EK-bezoekers. In het Ferenc Puskás-stadion van de Hongaarse hoofdstad zijn ruim 60.000 toeschouwers welkom.

Noodplan

„Er ligt altijd een noodplan, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het slot van het EK in Londen plaatsvindt”, aldus de UEFA. De Hongaarse voetbalbond laat weten zich te richten op de drie resterende wedstrijden die in Boedapest worden gespeeld. „We staan klaar om elk voetbalevenement op hoog niveau te organiseren”, aldus de bond. Afgelopen seizoen bood de Hongaarse hoofdstad zich al aan als ’noodlocatie’ voor een aantal wedstrijden in de Champions League.