Teze voor het eerst in basis bij PSV

Volg PSV - PEC Zwolle van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Aan de rechterkant vervangt Jordan Teze de geschorste aanvoerder Denzel Dumfries. Voor Teze is het zijn debuut als basisspeler in het eerste elftal. Viergever neemt de aanvoerdersband van Dumfries over.

De positie links in de verdediging is dit hele seizoen al een probleem bij PSV. Nieuwkomers Olivier Boscagli en Toni Lato voldoen niet. Middenvelder Michal Sadilek speelde daardoor onder leiding van de inmiddels ontslagen Mark van Bommel noodgedwongen op die positie.

Jorrit Hendrix keert na een blessure terug in de basis bij PSV. Konstantinos Mitroglou, Érick Gutiérrez, Sadilek, Ryan Thomas en Donyell Malen zijn geblesseerd

Opstelling PSV: Unnerstall; Teze, Schwaab, Baumgartl en Viergever; Rosario, Ihattaren en Hendrix; Doan, Bergwijn en Gakpo.