Basketballers Phoenix verzilveren knappe inhaalrace tegen New Orleans met zege

Basketballers Phoenix bekronen knappe inhaalrace met winst

09.45 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben in de Amerikaanse competitie NBA na een knappe inhaalrace New Orleans Pelicans met 118-114 verslagen. De ploeg had veel te danken aan Devin Booker die goed was voor liefst 58 punten.

Halverwege leidden de Pelicans nog met 17 punten voorsprong. In het derde kwart liepen ze zelfs uit naar een marge van 24. Met 15 punten op rij kwamen de Suns terug in de wedstrijd. Een driepunter van Chris Paul was in de slotfase cruciaal voor de thuisploeg. Bij de Pelicans kwam Zion Williamson tot 30 punten.

Memphis Grizzlies, de koploper in de Western Conference, ging verrassend onderuit bij Oklahoma City Thunder: 115-109. De thuisploeg had in Luguentz Dort (24 punten) en Isaiah Joe (23) de voornaamste schutters. Topscorer bij de bezoekers was Dillon Brooks met 32 punten.

Eerste zege hockeyers in Pro League

08:55 uur: De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste zege in de Pro League geboekt. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée won in Santiago del Estero van thuisland Argentinië: 4-2. De Nederlandse vrouwen sloten het vierluik uit de landencompetitie in Argentinië af met een 2-0-zege op het gastland.

Voor de hockeyers was de winst een belangrijke opsteker, enkele weken voor het WK in India. De ploeg van Delmée verloor in Argentinië van Groot-Brittannië en vervolgens via shoot-outs van Argentinië en nogmaals van de Britten.

Nederland leidde met 2-0 via doelpunten van Terrance Pieters en Jonas de Geus, maar zag in de slotfase Argentinië weer op gelijke hoogte komen. Jip Janssen zette Oranje uit een strafbal kort voor tijd weer op voorsprong. Uit een counter maakte Thierry Brinkman aan alle onzekerheid een einde: 4-2.

Bondscoach Paul van Ass zag de Oranje-vrouwen ook hun vierde duel winnen. Nadat het eerder met 3-1 had gewonnen van de Argentinië en twee keer te sterk was geweest voor de Britse vrouwen won Nederland bij het laatste optreden in Santiago del Estero nogmaals van het thuisland: 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Freeke Moes en Yibbi Jansen, de laatste uit een strafbal. De zege leverde Oranje de koppositie in de Pro League op.