KNZB schrapt wedstrijden vanwege code oranje

Nederlandse zwembond schrapt wedstrijden vanwege code oranje

13.57 uur: De Nederlandse zwembond KNZB heeft vrijwel alle waterpolo- en zwemwedstrijden die voor zondag op het programma stonden afgelast vanwege code oranje. In het waterpolo zouden de kwartfinales (vrouwen) en halve finales (mannen) van het toernooi om de KNZB-beker worden gespeeld. Alleen het mannenduel tussen AZC en Polar Bears in Alphen aan den Rijn gaat door.

De KNZB heeft de overige wedstrijden afgelast vanwege de weersomstandigheden. Volgens het KNMI kan het hele land vanaf het einde van de middag te maken krijgen met gladheid vanwege ijzel of neerslag op een bevroren ondergrond.

In het betaalde voetbal staan zondag geen wedstrijden op het programma. Zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie wordt in het eerste weekeinde van januari hervat. In de Keuken Kampioen Divisie konden vrijdag drie wedstrijden niet doorgaan vanwege de vorst.

Skiester Shiffrin nadert Vonn met 77e zege in wereldbeker

13.43 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft in Sankt Moritz haar 77e overwinning geboekt in de wereldbeker. De 27-jarige Shiffrin zegevierde in Zwitserland op de super-G en heeft nu nog vijf zeges nodig om het record van haar gestopte landgenote Lindsey Vonn te evenaren. Vonn schreef 82 wereldbekerwedstrijden op haar naam.

Shiffrin boekte in Sankt Moritz haar derde zege van dit seizoen. Vorige maand won ze twee slaloms in het Finse Levi. „Dit was de beste run die ik kon neerzetten”, zei Shiffrin in Sankt Moritz.

De Amerikaanse was vrijdag en zaterdag respectievelijk als zesde en vierde geëindigd op beide afdalingen, die werden gewonnen door de Italiaanse skiesters Elena Curtoni en Sofia Goggia. Goggia brak vrijdag twee middenhandsbeentjes toen ze tijdens de afdaling een poortje raakte, maar ging een dag later na een operatie zowaar als snelste naar beneden. Zondag werd de Italiaanse vijfde op de super-G. „Ik heb een zware nacht gehad, mijn hand deed veel pijn”, zei Goggia.

In het algemene wereldbekerklassement leidt Shiffrin met 575 punten, Goggia staat tweede met 470 punten.

Beste wereldbekerresultaat snowboarder Van der Velden op big air

13.04 uur: Snowboarder Niek van der Velden heeft in Copper Mountain zijn beste resultaat behaald in de wereldbeker op het onderdeel big air. De 22-jarige Brabander eindigde in de Amerikaanse staat Colorado op de vierde plaats. Vorig jaar was hij in Steamboat, eveneens in de Verenigde Staten, een keer vijfde geworden op big air.

Bij de Olympische Spelen van begin dit jaar in China liet Van der Velden ook al zien dat hij zich kan meten met de wereldtop. Na twee goede sprongen lonkte een medaille, maar na de laatste sprong ging hij bij de landing onderuit. Van der Velden moest zich daardoor tevreden stellen met de zesde plaats. Op het onderdeel big air glijden de snowboarders een steile schans af, waarna ze bij hun sprong punten kunnen scoren door ’tricks’ te doen.

In Copper Mountain ging de winst naar de Noor Marcus Kleveland, die een score van 184,25 neerzette. Van der Velden kwam tot 147,50 punten. Begin dit jaar eindigde de Nederlander op het onderdeel slopestyle als tweede in de wereldbekerwedstrijd in Mammoth Mountain. Dat is vooralsnog zijn enige podiumplaats.

Basketballers Phoenix bekronen knappe inhaalrace met winst

09.45 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben in de Amerikaanse competitie NBA na een knappe inhaalrace New Orleans Pelicans met 118-114 verslagen. De ploeg had veel te danken aan Devin Booker die goed was voor liefst 58 punten.

Halverwege leidden de Pelicans nog met 17 punten voorsprong. In het derde kwart liepen ze zelfs uit naar een marge van 24. Met 15 punten op rij kwamen de Suns terug in de wedstrijd. Een driepunter van Chris Paul was in de slotfase cruciaal voor de thuisploeg. Bij de Pelicans kwam Zion Williamson tot 30 punten.

Memphis Grizzlies, de koploper in de Western Conference, ging verrassend onderuit bij Oklahoma City Thunder: 115-109. De thuisploeg had in Luguentz Dort (24 punten) en Isaiah Joe (23) de voornaamste schutters. Topscorer bij de bezoekers was Dillon Brooks met 32 punten.

Eerste zege hockeyers in Pro League

08:55 uur: De Nederlandse hockeyers hebben hun eerste zege in de Pro League geboekt. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée won in Santiago del Estero van thuisland Argentinië: 4-2. De Nederlandse vrouwen sloten het vierluik uit de landencompetitie in Argentinië af met een 2-0-zege op het gastland.

Voor de hockeyers was de winst een belangrijke opsteker, enkele weken voor het WK in India. De ploeg van Delmée verloor in Argentinië van Groot-Brittannië en vervolgens via shoot-outs van Argentinië en nogmaals van de Britten.

Nederland leidde met 2-0 via doelpunten van Terrance Pieters en Jonas de Geus, maar zag in de slotfase Argentinië weer op gelijke hoogte komen. Jip Janssen zette Oranje uit een strafbal kort voor tijd weer op voorsprong. Uit een counter maakte Thierry Brinkman aan alle onzekerheid een einde: 4-2.

Bondscoach Paul van Ass zag de Oranje-vrouwen ook hun vierde duel winnen. Nadat het eerder met 3-1 had gewonnen van de Argentinië en twee keer te sterk was geweest voor de Britse vrouwen won Nederland bij het laatste optreden in Santiago del Estero nogmaals van het thuisland: 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Freeke Moes en Yibbi Jansen, de laatste uit een strafbal. De zege leverde Oranje de koppositie in de Pro League op.