Union Berlin heeft dé oplossing om toch in vol stadion te spelen

„Wie een geldig kaartje en een negatieve test kan laten zien mag doorlopen”, zo maakte de directie het plan duidelijk. De test mag niet ouder dan 24 uur zijn.

„De fans horen niet op 1,5 meter van elkaar te zitten”, zegt de club verder. „En als ze niet mogen zingen, ons aanmoedigen, dan is het niet leuk meer. Dat neemt niet weg dat ook bij ons de gezondheid van alle aanwezigen het belangrijkste is en dat we geen risico’s willen nemen. Daarom hebben we dit plan bedacht. Op deze manier kunnen we garanderen dat niemand besmet raakt.” Voor eventuele supporters van de tegenpartij gelden dezelfde regels.

Union zegt dat er nog wel een aantal organisatorische hindernissen moeten worden overwonnen, bijvoorbeeld het realiseren van zoveel tests op een dag voor de wedstrijd. Als daar een oplossing voor is gevonden wordt het voorstel aan de autoriteiten voorgelegd. Bijkomend probleem is dat in Berlijn vooralsnog tot 24 oktober grote evenementen met meer dan 1000 toeschouwers zijn verboden. De Bundesliga begint in september.