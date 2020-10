Ryan Babel bezorgt Galatasaray zege in Turkije

Dankzij Babel wist Galatasaray zaterdag de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter MKE Ankaragücü te winnen. Het duel in de Turkse competitie eindigde in 1-0. De oud-Ajacied tikte de bal op slag van rust uit een voorzet van Marcelo Saracchi op fraaie wijze achter de Braziliaanse doelman Ricardo.

Ryan Donk viel bij de thuisclub een kwartier voor tijd in. Babel, die dit seizoen in de competitie nog niet had gescoord, speelde de wedstrijd uit.

Galatasaray staat op de derde plaats.

Babel zal zich de komende maanden moeten bewijzen om zich in het elftal van bondscoach Frank de Boer te spelen.