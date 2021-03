Foto’s: Max Verstappen geeft gas in Bahrein, vrees voor zandstorm

In Bahrein rijdt Verstappen de hele vrijdag. Dat doen Esteban Ocon (Alpine) en reservecoureur Roy Nissany van Williams ook. De andere zeven teams verdelen de dag onder hun twee rijders.

Er zijn dit seizoen slechts drie testdagen in aanloop naar de eerste race, ook in Bahrein, op 28 maart. Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez komt de hele zaterdag in actie, en zondagochtend. De Nederlander sluit vervolgens af.

Max Verstappen arriveert op het circuit van Bahrein. Ⓒ HH/ANP

De Formule 1-coureurs maken zich klaar voor een groepsfoto op de finishlijn, met als tweede van rechts Max Verstappen, die een gesprek voert met zijn nieuwe teamgenoot Sergio Perez. Ⓒ HH/ANP

Het nieuwe duo van Red Bull maakte onlangs op het circuit van Silverstone al wat meters in de RB16B tijdens een filmdag, maar dan mag er niet meer dan honderd kilometer worden gereden. Tijdens de tests proberen de teams zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de nieuwe auto. Snelle tijden zijn veelal van ondergeschikt belang.

Zandstorm

In de loop van de middag vreest men dat een zandstorm het circuit bereikt. Het waait sowieso de hele ochtend al behoorlijk hard rond het Bahrain International Circuit.

