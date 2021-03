Max Verstappen snelste én productiefste tijdens eerste testdag in Bahrein

De Red Bull-coureur reed in de ochtendsessie al zestig rondjes. Daar kwamen er ’s middags nog 79 bij. Door de harde wind waren de omstandigheden lastig in Bahrein, zeker na de lunchpauze. Het zand dat op de baan terechtkwam maakte het er voor de coureurs niet makkelijker op. Red Bull, Verstappen dus, maakte vrijdag de meeste kilometers van iedereen. Meer dan 750 kilometer om precies te zijn.

In die middagsessie noteerde Verstappen de snelste tijd van de dag: 1.30,674. Alleen Lando Norris (McLaren) en Alpine-coureur Esteban Ocon, die net als de Nederlander de hele dag in actie kwam, bleven met hun snelste tijd binnen een halve seconde van Verstappen.

Dat er zand op de baan komt, maakt het er voor de coureurs niet makkelijker op. Ⓒ Reuters

Verstappen kende hoe dan ook weinig problemen. ’s Ochtends spinde hij vrij vroeg een keer na het uitkomen van bocht 2, maar kon hij zijn weg weer vervolgen.

De Formule 1-coureurs maken zich klaar voor een groepsfoto op de finishlijn, met als tweede van rechts Max Verstappen, die een gesprek voert met zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez. Ⓒ HH/ANP

Problemen waren er wel voor Mercedes. Valtteri Bottas kwam voor de middag na zijn eerste ronde direct naar binnen, waarna de versnellingsbak vervangen diende te worden. Het leverde het dominante topteam van de laatste jaren veel tijdverlies op. Pas in het laatste half uur kon Bottas nog wat kilometers maken, maar hij kwam in totaal niet verder dan zes rondes. ’s Middags stapte wereldkampioen Lewis Hamilton in bij Mercedes. Hij reed uiteindelijk 42 rondjes en noteerde de tiende tijd.

Er zijn dit seizoen slechts drie testdagen in aanloop naar de eerste race, ook in Bahrein, op 28 maart. Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez komt de hele zaterdag in actie, en zondagochtend. De Nederlander sluit vervolgens af. Tijdens de tests proberen de teams zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de nieuwe auto. Snelle tijden zijn veelal van ondergeschikt belang.

In aanloop naar de testdagen in Bahrein bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren natuurlijk de laatste ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport in de Formule 1-podcast van De Telegraaf: