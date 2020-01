Czyborra verruilt Heracles Almelo voor Atalanta

De 20-jarige verdediger heeft een contract voor 4,5 jaar getekend bij de club uit de Italiaanse Serie A. Beide verenigingen hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de transfer.

In de zomer van 2018 maakte Czyborra de stap van de jeugd van Schalke 04 naar Heracles. In de uitwedstrijd tegen Ajax op 11 augustus van dat jaar debuteerde de Duitser. Czyborra kwam in 45 officiële wedstrijden voor Heracles in actie. Hij scoorde twee keer.

„Ik heb bij Heracles Almelo een mooie tijd gehad”, zegt Czyborra. „Ik ben de club en de supporters zeer dankbaar voor wat zij mij geboden hebben. Dankzij de mensen hier ben ik in een korte tijd een betere voetballer geworden. Daardoor krijg ik nu de kans bij Atalanta Bergamo. Ik ben blij dat ik voor Heracles Almelo gespeeld heb.”

Bij Atalanta spelen de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer.