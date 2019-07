Janssen is nog niet bezig met terugkeer in Oranje

Of hij nadenkt over een terugkeer in Oranje? „Dat is niet aan mij, en ik weet niet of de bondscoach het Mexicaanse voetbal op de voet volgt”, zegt de 17-voudig international en speler van CF Monterrey.

Janssen heeft momenteel geen contact met Ronald Koeman. „Nee. Ik ga mezelf hier van mijn beste kant laten zien, alles geven en dan zien we uiteindelijk wel wat er gebeurt. Na anderhalf jaar bijna geen clubvoetbal te hebben gespeeld, gaat het mij nu in eerste instantie om zo veel mogelijk wedstrijden spelen en scoren.”

Als veelscorende spits van AZ debuteerde Janssen in maart 2016 onder de toenmalige bondscoach Danny Blind in Oranje. Nederland was toen al uitgeschakeld in de kwalificatie voor het EK later dat jaar. In de daaropvolgende kwalificatiereeks voor het WK van 2018 was Janssen basisspeler onder eerst Blind en vervolgens Dick Advocaat, maar ook die serie wist Oranje niet tot een goed einde te brengen.

