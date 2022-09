Opgave Van der Poel na bizar incident en arrestatie

„Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang naast mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen. Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna werd de politie gebeld en werd ik meegenomen”, zei hij voor de camera bij Sporza.

’Ik moet het ermee doen’

Van der Poel startte in Wollongong nog wel in de wegwedstrijd, maar gaf na 30 kilometer op. „Ik was pas om vier uur terug in mijn hotelkamer. Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen. Ik probeer er het beste van te maken, maar ik heb weinig geslapen. Hopelijk kan ik op adrenaline koersen. Leuk was het zeker niet. Het is wat het is, en ik moet het ermee doen”, zo hoopte Van der Poel voor de start nog dat hij in staat was een prestatie te leveren.

Een paar uur na de start van de wegwedstrijd kwam de New South Wales Police naar buiten met een persbericht. „Rond 22.40 uur zou er zich in The Grand Parade Hotel een verbaal incident hebben afgespeeld tussen een man en twee tienermeisjes van 13 en 14 jaar. De man zou beide tieners een duw gegeven hebben, waarna een van hen op de grond viel en tegen de muur terechtkwam met een kleine schram op haar elleboog tot gevolg. Het management van het hotel werd op de hoogte gebracht, waarna de politie langskwam en de man werd gearresteerd.”

Paspoort ingenomen

Het is nu de vraag hoe snel Van der Poel Australië mag verlaten, want zijn paspoort is ingenomen. Hij moet vrezen voor een juridische strijd, want de wet schrijft voor dat hij tot eind oktober zijn identiteitsbewijs kwijt is. Dinsdag moet hij voor een rechtbank zijn verhaal doen. Zijn ploegleider bij Alpecin-Deceuninck, Christoph Roodhooft, reageerde ontgoocheld. „Blijkbaar moet de verklaring in een of andere rechtbank komen. Het is vervelend, ja. Je hebt geen verhaal. Je staat er en je moet het ondergaan.”

Van der Poel had zijn zinnen gezet op de wereldtitel in Australië, maar niemand had kunnen verzinnen dat zo’n bizar incident hem van zijn droomzege en de regenboogtrui zou afhouden. Na slechts 30 kilometer en een illusie armer kneep MvdP in de remmen.

„Koersen was niet mogelijk nee. Hij sliep pas om 7 uur in de ochtend. Hij heeft in een cel gezeten, hé”, vervolgde Roodhooft. „Mathieu was vooral ontdaan over het feit dat hij twee maanden de focus gehad heeft op het WK. Na een slechte Tour de France had hij weer het plezier gevonden. Dit is echt een enorme domper…”