Nu verandert FC Twente-stadion in AZ-kleuren

De Alkmaarders spelen donderdag de thuiswedstrijd tegen FC Antwerp in de play-offs van de Europa League in het stadion van FC Twente in Enschede. De Alkmaarse club kan door het instorten van een deel van het dak, afgelopen zaterdag, niet in het eigen stadion terecht.

Afgelopen zondag speelde AZ de competitiewedstrijd tegen FC Groningen in het stadion van ADO Den Haag. Een paar dagen daarvoor werkten de Alkmaarders de Europese return tegen FC Marioepol ook af in Den Haag.