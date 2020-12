Borussia Dortmund laat Sancho en Bellingham niet naar Engeland gaan voor de feestdagen

De leiding van Dortmund geeft Sancho (20) en Bellingham (17) geen toestemming om terug te gaan naar hun families in Engeland. Ook Duitsland besloot zondag het vliegverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk stil te leggen, omdat in Engeland een nieuwe en besmettelijkere variant van het coronavirus rondwaart.

Bekerwedstrijd

„We kunnen Jadon en Jude daarom niet met kerst naar Engeland laten gaan”, zei technisch directeur Michael Zorc. Dortmund sluit het jaar dinsdag af met een bekerwedstrijd tegen Eintracht Braunschweig. Op 3 januari hervat Dortmund de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Trainer Edin Terzic, de opvolger van de onlangs ontslagen Lucien Favre, hoopt begin volgende maand te kunnen beschikken over Erling Haaland. De Noorse topscorer van Dortmund is herstellende van een spierblessure. „Ik heb Erling zondag voor het eerst gezien”, zei Terzic over de spits die revalideerde in Qatar. „Hij ligt perfect op schema. We gaan er vanuit dat hij in januari terug is.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga

Italië: Napoli voorlopig zonder Lozano en Koulibaly

Napoli moet het voorlopig doen zonder Hirving Lozano en Kalidou Koulibaly. De twee vaste krachten uit het elftal van trainer Gennaro Gattuso vielen zondag geblesseerd uit tijdens het verloren competitieduel (2-0) met Lazio. Koulibaly, bij afwezigheid van de geblesseerde Lorenzo Insigne de aanvoerder van Napoli, moest zich kort na rust laten vervangen. Oud-PSV’er Lozano strompelde een kwartier voor tijd naar de kant.

De medische staf van Napoli vreesde in eerste instantie voor een mogelijke botbreuk bij de Mexicaanse aanvaller, maar de schade bleek beperkt te blijven tot een zware kneuzing. Lozano maakte dit seizoen in twaalf competitieduels zes doelpunten. De Senegalese verdediger Koulibaly heeft een spierblessure. Hij staat zeker tien dagen aan de kant. Napoli, de nummer 5 van de Serie A, speelt woensdag tegen Torino en neemt het na de feestdagen op 3 januari op tegen Cagliari.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Serie A