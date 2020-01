’Bij AZ heeft bijna niemand gezegd dat we voor de titel zouden gaan’

De teleurstelling bij Calvin Stengs is groot. Ⓒ ANP Sport

ALKMAAR - Het grote doel van AZ, na de winterstop nog beter te voetballen als ervoor, lijkt reeds na één wedstrijd tot mislukken gedoemd. Het wordt al een hele kluif om net zo goed te zijn als in de eerste seizoenshelft, zo maakte Willem II in Alkmaar pijnlijk duidelijk. De Tricolores gaven de ploeg van Arne Slot een fijnzinnig lesje in effectiviteit: 1-3.