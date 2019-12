Bokser Fury haalt uit naar Wilder: ’Pussy!’

Fury lijkt er al zin in te hebben, om zijn opponent KO te slaan. Via Instagram haalt Fury flink uit naar het team van Wilde. „Zijn zijn allemaal bang om Wilder in dezelfde kamer te krijgen als Fury”, begint hij zijn verhaal.

De Gypsy King richt vervolgens zijn pijlen direct op Wilder: „Deontay ben jij een kleine bitch geworden. Je durft het niet eens aan om mij persoonlijk op te komen zoeken, om oog in oog met mij te staan voor de camera, omdat ik je verneder.” Vervolgens heeft Fury nog één woord over voor de Bronze Bomber: „Pussy!”

Op 22 februari vechten Fury en Wilder om de WBC-titel in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, de thuishaven van Wilder.