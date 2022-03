Eriksen fleurt basisdebuut op met prachtige zege; Liverpool wint nipt

Een mooie overwinning, waarmee Brentford zich weer wat verder los heeft gemaakt van de degradatiezone. Ivan Toney was de grote man aan de kant van Brentford, hij nam alle drie de goals bij de bezoekers voor zijn rekening. Krul kon zich niet onderscheiden bij de twee strafschoppen die Toney nam, beide keren was de inzet van de Engelsman de Nederlandse goalie te machtig.

Wout Weghorst kon met Burnley niet profiteren van de nederlaag van Norwich. De spits van Oranje stond in de basis tegen Chelsea, maar kon met zijn ploeg totaal geen potten breken. Dankzij goals van Kai Havertz (twee), Reece James en Christian Pulisic boekten de bezoekers een ruime 4-0 zege. Erik Pieters ontbrak nog altijd bij Burnley, waar Weghorst een kwartier voor tijd werd gewisseld.

Bij Chelsea was trainer Thomas Tuchel niet te spreken over de fans die de naam van de Russische clubeigenaar Roman Abramovich riepen tijdens een minuut applaus voor Oekraïne. „Het is niet het moment om dit te doen. Als we solidariteit tonen, tonen we solidariteit en moeten we het samen doen”, aldus de Duitse coach van de Engelse club. „Het is het moment om respect te tonen. Dat willen we doen. We doen het voor Oekraïne en er is geen andere mening over deze situatie.”

Krappe winst Liverpool

Liverpool won op Anfield met 1-0 van West Ham United. Een doelpunt van Sadio Mané na een half uur spelen, op het randje van buitenspel, was genoeg voor de overwinning op de nummer 5 van Engeland: 1-0. Zo houdt de ploeg van trainer Jürgen Klopp, die tweede staat, drie punten achterstand op koploper Manchester City.

Mané kon van dichtbij intikken uit een lage voorzet van verdediger Trent Alexander-Arnold. Het doelpunt werd nog wel bekeken door de videoscheidsrechter, maar die constateerde dat de Senegalese aanvaller net genoeg achter de West Ham-verdediger was gebleven. Zo gaf Alexander-Arnold zijn elfde assist in de Premier League van dit seizoen, meer dan elke andere speler in de competitie. Virgil van Dijk speelde bij Liverpool de hele wedstrijd.

West Ham moest het doen zonder de Oekraïner Andriy Yarmolenko. De aanvaller kreeg langer vrijaf zodat hij zich, vanwege de oorlog in zijn land, kan focussen op zijn familie. Oekraïne werd voor het duel gesteund met een minuut applaus.

Joël Veltman ging met Brighton & Hove Albion onderuit bij Newcastle United. De verdediger stond in de basis bij The Seagulls, maar kon een snel opgelopen 2-0 achterstand (binnen een kwartier) niet meer ongedaan maken. Verder dan een aansluitingstreffer van Lewis Dunk kwam Brighton niet.

Voor Ki-Jana Hoever was het thuisduel van Wolverhampton Wanderers met Crystal Palace er eentje om snel te vergeten. De verdediger werd na een blessure en een snelle achterstand al na 25 minuten gewisseld. Palace, waar Jairo Riedewald geen speeltijd kreeg, was uiteindelijk met 2-0 te sterk voor de Wolves.

Jesse Marsch, de nieuwe coach van Leeds United, heeft zijn ploeg nog niet aan succes kunnen helpen. De vervanger van de afgelopen week ontslagen coach Marcelo Bielsa debuteerde met een nederlaag tegen Leicester City: 1-0. Harvey Barnes maakte in de 67e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Pascal Struijk speelde de hele wedstrijd voor Leeds en kreeg een gele kaart.

