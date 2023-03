VIDEO Espargaro eist schorsing Márquez na crash: ’Het is belachelijk’

Márquez speelde een ietwat bedenkelijke rol in de beginfase van de openingsrace van dit jaar op het circuit van Portimão. De Spanjaard startte van poleposition, maar kwam slecht weg en viel terug naar de vierde plaats. De Portugees Miguel Oliveira had een bliksemstart en schoot van de vierde naar de eerste plaats. In een poging verloren terrein goed te maken, reed Márquez publiekslieveling Oliveira ondersteboven. Beide racers vielen uit.

De wedstrijdleiding strafte Márquez vrij mild. Hij moet over een week in de Grand Prix van Argentinië in twee ronden een extra lus rijden. „Het spijt mij. Dit ongeluk was mijn fout, ik verdien het om gestraft te worden”, zei hij.

Een handbreuk zou erger zijn voor Márquez, die begin 2020 zijn arm brak door een val en sindsdien vier keer is geopereerd. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen geen rol van betekenis in het kampioenschap.

Marc Márquez verlaat de paddock met zijn onderarm in het gips. Ⓒ ANP/HH

Aleix Espargaro

Aleix Espargaro van Aprilia pleitte voor een schorsing. „Wat mij betreft schorsen ze hem voor minimaal één race. Het was belachelijk. Ik hoop dat Miguel het goed maakt. Gezien de snelheid waarmee Marc hem raakte, kan je flinke schade aan je knie oplopen. Ik heb zoiets zelf een keer meegemaakt en heb toen een jaar lang veel pijn gehad.”