PSV richt alle pijlen op Europa League-duel met Granada

Adrian Fein is een van de ’projecten’ van PSV-trainer Roger Schmidt en begint tegen Sparta in de basis. Ⓒ Foto BSR Agency

EINDHOVEN - Roger Schmidt vertelde in aanloop naar het duel met Sparta zijn tegenstander van zondagavond ’zeer serieus’ te nemen. Hij wees nog even op de resultaten tegen Feyenoord (1-1) en AZ (4-4). Maar Henk Fraser moet zich als trainer van de Kasteelheren in de maling genomen hebben gevoeld toen hij vlak voor het duel de opstelling van PSV onder ogen kreeg. Liefst acht wijzigingen had de Duitser doorgevoerd. Schmidt richt alle pijlen op het Europa League-duel met Granada.