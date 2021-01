Ook Europese topclubs bloeden door corona: PSG financieel het zwaarst getroffen

Paris Saint-Germain noteerde in het voetbalseizoen 2019-2020 15 procent minder inkomsten dan in het seizoen 2018-2019. Juventus kreeg 13 procent minder in kas, Liverpool en Real Madrid 8 procent en Champions League-winnaar Bayern München - de beste leerling van de klas dankzij die zege op het kampioenenbal - deed het 3 procent minder goed.

Dramatisch was de situatie voor FC Porto, dat maar liefst 50 procent minder inkomsten genereerde. Voor de Portugese club was vooral de slechte prestatie in de Champions League de oorzaak, maar bij de anderen lag de corona-crisis aan de basis. Het spelen achter gesloten deuren kostte Real Madrid vorig seizoen maar liefst 34,9 miljoen euro aan inkomsten.

Vroegtijdig stopzetten Ligue 1

Van de zes landskampioenen ’harkte’ de Spaanse kampioen wel het meeste geld binnen: 681,25 miljoen euro. een stuk meer dan Bayern (607,2 miljoen euro), Liverpool (557 miljoen euro), PSG (540,6 miljoen euro), Juventus (401,4 miljoen euro) en uiteraard ook Porto (87,3 miljoen euro).

PSG haalde vorig seizoen maar liefst 95,4 miljoen euro minder binnen dan een seizoen eerder, ondanks dat de Parijzenaars de finale van de Champions League speelden. Dat is voornamelijk te wijten aan het feit dat de Franse Ligue 1 als enige topcompetitie vroegtijdig is stopgezet.

PSG maakte vorig seizoen dan ook een verlies van 125,4 miljoen euro. Ook Porto (verlies van 116,2 miljoen euro) en Juventus (verlies van 89,7 miljoen euro) laten bloedrode cijfers optekenen. Enkel Real Madrid (0,3 miljoen euro winst) en Bayern München (5,9 miljoen euro winst) hielden de balans positief.

