Dreun voor Glory-kampioen, maar: ’Het hoeft geen zwakke plek te blijven’ Belletje met Memphis Depay stelt geblesseerde Rico Verhoeven gerust

Door Lars van Soest

Rico Verhoeven Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Hoewel hij drie maanden geleden voor het laatst in de ring stond, heeft Rico Verhoeven deze week een enorme klap moeten incasseren. Naar nu blijkt misschien wel de hardste uit zijn hele loopbaan. „Mentaal is dit zeer frustrerend”, erkent de kickbokskampioen over zijn zware knieblessure. Het titelgevecht tegen de Kroaat Antonio Plazibat, dat in maart zou plaatsvinden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld.