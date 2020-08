Code oranje voor Leeuwinnen en Jong Oranje

De Oranje Leeuwinnen spelen in september tegen Rusland. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - In Zeist doemt een coronaprobleem op voor Jong Oranje en de Leeuwinnen. De eerste ploeg speelt op 4 september een EK-kwalificatiewedstrijd in Wit-Rusland en de vrouwen op 18 september in Rusland. Los van de politieke onrust in Wit-Rusland voeren beide landen de code oranje.