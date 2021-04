Hockeyers Bloemendaal op jacht naar zesde Europese titel

Leopold brak het duel via Gaspard Baumgarten in het derde kwart open. Wouter Jolie (35) ging aan de wandel in zijn eigen cirkel en dat is meestal geen goede raadgever. De veteraan, niet meer zo rap als in zijn jonge jaren, verslikte zich in Tom DeGroote, die een perfecte backhandvoorzet afleverde op Baumgarten. De Franse spits ’liep’ de bal eenvoudig binnen.

Het was uitgerekend Jolie die Bloemendaal in het laatste kwart weer naast de Belgen schoot. Toen de bal bij een Bloemendaalse strafcorner van Tim Swaen door een blok in niemandsland dwarrelde, was Jolie er als de kippen bij om het buitenkansje stijlvol in de bovenhoek te timmeren (1-1).

Felicitaties voor Wouter Jolie na de gelijkmaker voor Bloemendaal. Ⓒ BSR Agency

In het duel ontbraken aan beide zijde een paar belangrijke schakels. Bij Bloemendaal waren de geblesseerde internationals Floris Wortelboer en Roel Bovendeert afwezig. Bij de Belgen stapte Tom Boon al vrij snel met een hamstringblessure van het veld. De 31-jarige wereldkampioen speelde in het verleden twee jaar in het shirt van Bloemendaal.

Omdat het in de reguliere speeltijd bij de 1-1 bleef, moesten er shoot-outs aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Nadat DeGroote en Bloemendaler Glenn Schuurman in de serie van vijf misten (4-4), mochten Bloemendaler Croon en Leopold-uitblinker Nicolas Poncelet opnieuw aanleggen. Croon, cool, scoorde wederom, Poncelet strandde op Bloemendaal-doelman Maurits Visser. Omdat Visser een overtreding had begaan, ging de bal op de stip. Daarin ontpopte Visser zich tot de held van de middag door de inzet van Plenneveaux met zijn linkerklomp te keren.

Thierry Brinkman met doelman Maurits Visser die zich ontpopte tot de held van de middag. Ⓒ BSR Agency

Het door Rick Mathijssen gecoachte Bloemendaal ontmoet maandag in de Europese finale de winnaar van het duel tussen het Duitse Uhlenhorst en het Spaanse Atletic Terrassa. Tegen de Spaanse ploeg wonnen de Mussen in 1987 de eerste Europa Cup uit de clubgeschiedenis. Erik-Jan de Rooij stopte in de eindstrijd destijds drie Catalaanse strafballen.