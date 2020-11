’Jorien ter Mors verdrietig door haatberichten’

Jorien ter Mors moest zich afmelden met een enkelblessure. Ⓒ ANP

Na de vrijwillige afmelding vorige week tijdens het NK Afstanden kon er zaterdagmorgen opnieuw een streep door de naam van Jorien ter Mors. Nu dwong een enkelblessure de drievoudig olympisch kampioene van Team IKO te passen voor het Nederlands kampioenschap Sprint. Het is te hopen dat die DNS (did not start) wat minder stof doet opwaaien dan het afhaken van zeven dagen terug.