Georginio Wijnaldum baalt van reserverol bij PSG: ’Het is moeilijk’

„Het is wel wennen voor mij natuurlijk. Ik heb de laatste jaren, na mijn rugblessure, heel veel gespeeld. Ook omdat ik altijd fit was en het volgens mij heel goed deed. Dit is weer wat anders”, zei Wijnaldum in Zeist, waar hij vooruit keek op het WK-kwalificatieduel met Gibraltar van maandag. „Paris Saint-Germain is voor mij een nieuwe stap en daar heb je heel veel zin in. Dan gebeurt dit. Ik ben ook wel een vechter. Ik ga er alles aan doen om het om te keren. Maar het is wel moeilijk, ja.”

Wijnaldum sprak over zijn huidige situatie nog niet met trainer Mauricio Pochettino. „Het is natuurlijk de eerste keer dat ik met hem werk. Het seizoen is twee maanden onderweg en deze situatie duurt nu nog geen maand. Daarom is het moeilijk om te zeggen of hij op die manier werkt of niet.”

Bondscoach Louis van Gaal houdt vertrouwen in Wijnaldum en laat hem, na een schorsing vrijdag tegen Letland, tegen Gibraltar terugkeren in het basiselftal. Het lukte Oranje tegen Letland, met Guus Til als vervanger van Wijnaldum, niet om veel openingen en kansen te creëren. „We verwachten tegen Gibraltar ongeveer hetzelfde. Zij zullen ook met elf spelers achter de bal staan. We gaan er vanuit dat wij de bal heel veel hebben en dat zij het veld heel klein maken. Dat betekent dat we bijna geen ruimtes gaan krijgen”, aldus Wijnaldum. „We hebben natuurlijk wel een plan, hoe we willen spelen. Ik weet wat de trainer verwacht van de spelers op het middenveld.”