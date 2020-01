Rafael Nadal schrijft tennisgeschiedenis

De 33-jarige Spanjaard klom op 18 augustus 2008 voor de eerste keer naar de eerste positie. Sindsdien had Nadal de hoogste plaats meerdere malen in handen en nu voert hij de lijst aan vanaf 18 november. In totaal vertoefde hij al 205 weken bovenaan.

De enige concurrent die de Spaanse veelvraat voorlopig kan bijbenen, is Roger Federer, die 310 weken op de nummer 1-plek heeft gestaan. De 38-jarige Zwitser, momenteel derde, moet in de toekomst dan wel weer de beste van de wereld worden. De Serviër Novak Djokovic, de huidige nummer 2, bestormde pas in de zomer van 2011 voor het eerst de hoogste plaats.