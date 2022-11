Spanning loopt snel op bij Ajax

Na het debacle tegen PSV waren twee vragen interessant. Hoe verstandig het was om uitstel te vragen voor het aanvankelijk op 29 oktober vastgestelde duel met de Arnhemmers vanwege het Champions League-treffen met Rangers FC. Maar vooral hoe Ajax de pijnlijke nederlaag tegen PSV had verteerd. De antwoorden luidden: onverstandig en slecht.

Ten opzichte van afgelopen zondag husselde Schreuder zijn basisformatie weer flink door elkaar. Edson Alvarez was geschorst en Jorge Sanchez en Brian Brobbey namen plaats op de bank, terwijl Owen Wijndal, Davy Klaassen en Kenneth Taylor aan de aftrap verschenen. Voor de door de harde kern toegezongen Daley Blind werd het een uur afzien als reserve.

Kenneth Taylor en Matus Bero. Ⓒ ProShots

Een betere start hadden Schreuder en zijn spelers zich niet kunnen wensen. De als linksbuiten gestarte Steven Bergwijn lepelde de bal in de zesde minuut slim voor en Dusan Tadic werkte met de punt van de schoen de bal achter de bij Ajax opgeleide Daan Reiziger (1-0). Het was ongetwijfeld een makkelijke avond geworden als de Amsterdammers daarna hadden doorgedrukt. En de kansen waren talrijk. Na een afgemeten voorzet van Steven Berghuis had Davy Klaassen de 2-0 moéten maken, schoten van Berghuis werden gestopt en vlogen naast en Mohammed Kudus vuurde de bal hard tegen de binnenkant van de paal.

Het missen van de kansen kwam de thuisclub duur te staan, want nadat een volley van Matus Bero nog met de grootste moeite door Remko Pasveer uit zijn doel was geranseld, stond het in de 25e minuut weer gelijk. Het plannetje van Phillip Cocu om Ajax met de snelheid van Manhoef en Romaric Yapi pijn te doen, pakte perfect uit. Verdedigend oogde de thuisclub onthutsend zwak. Manhoef ging er na knullig Amsterdams balverlies vandoor, werd geen strobreed in de weg gelegd door Taylor en passeerde de weifelende Pasveer (1-1). Het was voor Ajax in alle competities de twaalfde wedstrijd op rij waarin niet de nul werd gehouden.

Manhoef maakte beide Vitesse-goals. Ⓒ ProShots

Klaassen had het slippertje direct kunnen rechtzetten, maar miste opnieuw in kansrijke positie. Dit keer nadat Bergwijn de bal had voorgegeven. In één keer was het gefluit en het ’Schreuder, rot op’ weer hoorbaar. Nadat Kudus recht op Reiziger afschoot, ging Ajax begeleid door een striemend fluitconcert naar de kleedkamer. Terecht, want de regerend landskampioen speelde fantasieloos en in een veel te laag tempo.

De tweede helft was het lange tijd eenrichtingsverkeer, stapelde Ajax kans op kans, maar misten Bergwijn en Kudus, werden inzetten van Wijndal en Tadic gestopt en stond de lat succes van Berghuis en de ingevallen Blind in de weg. Twee keer schreeuwden de Ajax-spelers en de fans om een strafschop. Scheidsrechter Allard Lindhout vond het contact met Bergwijn en de andere invaller Brian Brobbey echter te licht om de bal op de penaltystip te leggen.

Dat Ajax in de hoek zit waar de klappen vallen, bleek in minuut 74. Halfbakken ingrijpen van Jurriën Timber opende opnieuw de weg voor Manhoef. Met een goed geplaatst schot liet hij Pasveer kansloos (1-2) en sloeg hij Ajax opnieuw een tand door de lip.

Door de optater van Manhoef was net als zondag tegen PSV het Ajax-breekijzer Lorenzo Lucca nodig. En het inzetten van de boomlange Italiaan betaalde zich uit. Amper een minuut nadat de boomlange spits het veld had betreden, kopte hij de 2-2 binnen. En met nog twaalf minuten officiële speeltijd en blessuretijd leek een Amsterdamse zege, die de herovering van de koppositie zou betekenen, dus alsnog mogelijk. Brian Brobbey volleerde de bal met links tegen de paal. Maar ondanks de belachelijk lange blessuretijd van acht minuten bleef de bevrijdende 3-2 uit, waardoor Ajax een rampweek beleeft. En die kan zaterdag op bezoek bij FC Emmen nóg vervelender worden.

Voor Schreuder breken spannende tijden aan. De Ajax-trainer heeft na het vertrek van Erik ten Hag grote schoenen te vullen, werd geconfronteerd met een leegloop van de selectie en leek de tijd te krijgen om een nieuw elftal te boetseren. Maar hij is ook de eerste trainer ooit die 105 miljoen mocht investeren. Het voetbal is niet om aan te gluren, de resultaten zijn belabberd en zijn sommige fans zijn hem nu al zat. Het is de vraag hoe de clubleiding daarmee omgaat. Bij puntenverlies in Emmen wordt zijn positie verder verzwakt.