Reportage vanuit stad waar het normaal gesproken draait om André Rieu Stuntend MVV maakt Maastricht weer trots: ’Wat hier gebeurt, is ongekend’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

De ’harde kern’ van MVV, zoals de oudjes zich noemen, is in jaren niet zo trots geweest. Ⓒ René Bouwman

Er is weer meer in Maastricht dan André Rieu. De hoofdstad van Limburg was ook de plek waar het trotse MVV met grote namen als Willy Brokamp, Jo Bonfrère, Bert van Marwijk en Barry Hulshoff voetbalde. Financiële drama’s knalden us MVV’ke in 2000 naar de Eerste Divisie. Met de laagste begroting in het betaalde voetbal is de club na 22 jaar weer de Trots van het Zuiden. Hoe kan dat?