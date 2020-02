Kjeld Nuis beloond met schaatsoscar

Kjeld Nuis tijdens de persbijeenkomst voorafgaand aan de WK sprint in Hamar. Ⓒ ANP

Kjeld Nuis is de winnaar van de schaatsoscar in het seizoen 2018/2019. De Nederlandse schaatser is met name beloond voor het wereldrecord op de 1500 meter, dat hij op 10 maart 2019 reed bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City. Nuis had een dag eerder ook het wereldrecord op de 1000 meter aangescherpt.