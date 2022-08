Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-servicekanon Ter Horst: ’Met deze agressie kunnen we ver komen’

LJUBLJANA - Thijs ter Horst stond al bekend als ’het monster van de hoogtesprong’, maar na maandagmiddag heeft de 30-jarige topvolleyballer er nog een bijnaam bij: ’het servicekanon’. Met zijn magistrale opslagreeks in de beslissende set tegen topland Argentinië vervulde de ervaren passer-loper een doorslaggevende rol in de net zo magistrale WK-zege van Oranje in het Sloveense Ljubljana: 3-2. Een plek in de achtste finales is nu sneller dan verwacht binnen voor de Nederlandse equipe. „Op een gegeven moment zaten we zó lekker in de flow dat we niet meer te stoppen waren.”