Beroep tevergeefs: Basel net als Feyenoord zonder uitfans

De autoriteiten in Frankrijk lieten dinsdag weten dat de Zwitserse aanhangers zich met het oog op de veiligheid tot vrijdagavond 20.00 uur niet in de stad mogen vertonen. FC Basel was het hier niet mee eens en was naar de Franse rechter gestapt, maar die oordeelde donderdagmiddag dat het verbod blijft staan.

De autoriteiten in Frankrijk besloten maatregelen te nemen omdat er vorig jaar rellen ontstonden in Marseille bij de wedstrijd tussen FC Basel en Olympique Marseille. Eerder dit seizoen ging het mis met fans van Nice bij de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln.

Het eerste duel in Zwitserland eindigde vorige week in 2-2. De wedstrijd staat donderdag onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük.