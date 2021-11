Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-prof Willie Overtoom is supertrots op historie schrijvende zus Franca

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Franca Overtoom debuteerde zondag als assistent-scheidsrechter bij Go Ahead Eagles-FC Groningen en had daarmee de primeur van eerste vrouw in deze rol in de Eredivisie. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Bijna negen jaar nadat Willie Overtoom zijn laatste Eredivisiewedstrijd speelde, is er een nieuwe Overtoom te bewonderen op het hoogste niveau in Nederland. Franca Overtoom, het jongere zusje van de oud-speler van Heracles Almelo en AZ, debuteerde zondag als assistent-scheidsrechter bij Go Ahead Eagles-FC Groningen en had daarmee de primeur van eerste vrouw in deze rol in de Eredivisie.