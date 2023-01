Andy Murray na heerlijke thriller verder op Australian Open

Het duel in de Rod Laver Arena nam bijna vijf uur in beslag en werd onder een gesloten dak gespeeld. Op de Australian Open werden de wedstrijden buiten de grote stadions eerder op de dag stilgelegd vanwege de extreme hitte. Het is in Melbourne rond de 35 graden Celsius.

Trotse Murray

,,Ik ben ongelooflijk blij en heel trots”, zei de uitgeputte Murray na het monsterduel. ,,Ik wil mijn team bedanken dat ze me hebben voorbereid op duels als deze met Berrettini. Het voelde alsof we heel goed speelden. Al weet ik niet of het er ook zo uitzag.” In de volgende ronde stuit Murray op de Australiër Thanasi Kokkinakis of Fabio Fognini uit Italië.

Het duel

Nadat Murray de eerste twee sets had gewonnen, sloeg Berrettini terug in de sets die volgden. In de tiebreak van de vierde set kwam de Brit wel in de buurt van de winst, maar was de Italiaan net wat koeler. Bij een 5-4 stand in de beslissende set kreeg Berrettini zelfs een wedstrijdpunt, maar op dat moment kreeg hij het niet voor elkaar om een relatief makkelijke backhandpassing langs Murray te jagen. Weer liep het uit op een tiebreak. Daarin bleek Murray na een snelle 5-0 voorsprong de beste.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Geweldig verleden

Murray heeft een geweldig verleden in Australië, alleen winnen lukte hem nog nooit in Melbourne. In 2010 verloor de 35-jarige Schot de finale van Roger Federer. In 2011, 2013, 2015 en 2016 was Novak Djokovic de plaaggeest van de voormalig nummer één van de wereld in de finale. In 2019 leek het erop dat Murray in Australië zijn laatste wedstrijd had gespeeld, maar na een heupoperatie keerde hij later dat jaar tocht terug. Het lijkt uitgesloten dat Murray dit jaar ver kan komen Down Under, maar de zege op Berrettini, vorig jaar halve finalist, zal hem goed doen.