Southgate belooft historisch jong Engels elftal

De tot nu toe jongste Engelse basisformatie was die in de Nations Cup tegen Spanje vorig jaar. „Ik heb het nog niet precies uitgerekend, maar dat ’record’ gaan we volgens mij verbeteren”, zei Southgate. „Met het talent dat wij momenteel hebben is dat niet meer dan logisch. In alle opzichten willen we van dit duizendste duel iets bijzonders maken.”

Vermoedelijk maakt James Maddison zijn debuut. De spelmaker van Leicester City had dat het vorige duel met Tsjechië moeten doen, maar werd toen ziek. „Hij is uitgegroeid tot een speler van wereldklasse”, aldus Southgate.

Engeland, dat zondag tegen Kosovo speelt, heeft nog een punt nodig om zich te kwalificeren voor de Europese titelstrijd.