Enkelblessure houdt Bergwijn voorlopig aan de kant bij Spurs

De club uit Londen bevestigde een dag voor de wedstrijd in de Champions League bij RB Leipzig dat de Nederlandse international wegens een blessure aan zijn linkerenkel „een langere periode” niet kan spelen.

Nader onderzoekt volgt, liet Tottenham weten. Mogelijk volgen daarna meer details over de ernst van de kwetsuur. Bergwijn liep de blessure het afgelopen weekeinde op het in het duel met Burnley. De Spurs namen de aanvaller in de winter over van PSV.

Leipzig rekent tegen Tottenham op Timo Werner. De topscorer zat zaterdag in de competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg (0-0) vanwege lichte klachten uit voorzorg op de bank. Werner kwam na een uur nog wel in het veld, maar ook hij kon het verschil niet maken. „Als alles volgens plan verloopt, staat hij weer in de basis”, aldus trainer Julian Nagelsmann. Werner maakte drie weken geleden in Londen uit een strafschop het enige doelpunt.

