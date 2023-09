Zware Europa League-poule voor Ajax met Marseille, Brighton en AEK Athene

Als Ajax eind dit seizoen de Europa League-finale in Dublin wil spelen, dan moet het in de groepsfase afrekenen met Olympique Marseille, Brighton Hove & Albion en AEK Athene. Bij de loting in Nyon werden die vier clubs bij elkaar in Groep B geplaatst.

De elf van Ajax die donderdag aantraden tegen Ludogorets. Ⓒ ANP/HH