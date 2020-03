Eerste geschrapte wielerkoers van juni een feit

De Sloveense ronde, vorig jaar gewonnen door de Italiaan Diego Ulissi, maakte deel uit van de UCI ProSeries, het niveau onder de WorldTour. De organisatie zegt dat vanwege het coronavirus niet alleen de voorbereiding wordt bemoeilijkt, maar geeft ook financiële redenen op om de koers nu al te schrappen.

Voor de komende weken zijn alle wielerkoersen al van het programma gehaald, waaronder de voorjaarsklassiekers Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. De internationale wielerfederatie UCI heeft in ieder geval tot begin april de diverse ranglijsten ’bevroren’. In Slovenië zijn vooralsnog ruim driehonderd mensen besmet het coronavirus. Eén is eraan overleden