Advocaat pleit voor vrijspraak Blatter in fraudezaak

Video

Let op! In deze vakantielanden zijn coronaregels nog heel streng

De zomervakantie staat voor de deur, maar niet in elk land zijn de coronaregels zo soepel als in Nederland. Verslaggever Koen Nederhof vertelt waar je rekening mee moet houden en wat je moet doen als je door coronamaatregelen vast komt te zitten in een ver vakantieland.