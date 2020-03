UEFA schrapt twee Europa League-duels om coronavirus

De Europese voetbalbond UEFA meldt dat de duels Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe op een later moment worden gespeeld. Wanneer is nog niet bekend.

De wedstrijden kunnen donderdag niet doorgaan vanwege de reisbeperkingen tussen Italië en Spanje vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De overige zes duels in de achtste finales van de Europa League gaan donderdag wel door.