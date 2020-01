Zomerse exodus bij FC Groningen

Voor aanvoerder Mike te Wierik ligt een contract van twee seizoenen plus een optiejaar klaar bij FC Twente. Hij zou zijn move al binnen Groningen hebben aangekondigd, de contractonderhandelingen tussen speler en club zijn in een vergevorderd stadium. Alles wijst erop dat daar het nakende vertrek van Django Warmerdam bovenop komt. De linksback (die ook een linie verder naar voren kan spelen) is komende zomer net als Te Wierik transfervrij en kan een contract voor vier seizoenen tekenen bij FC Utrecht.

Beide spelers zijn momenteel bezig aan hun derde seizoen in Groningen.