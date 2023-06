Sterke Tallon Griekspoor in drie sets naar halve finale Libéma Open

Met De Minaur had Griekspoor bepaald geen makkelijke tegenstander tegenover zich. De Australiër is immers niet voor niets de nummer 18 van de wereld en leek bij 2-2 ook toe te slaan op de service van de thuisfavoriet. Griekspoor hervond zichzelf net op tijd en kwam van een 0-40 achterstand terug om de game toch naar zich toe te trekken. Even later ging het alsnog fout. De Minaur brak Griekspoor bij 4-4 en door die break vervolgens te bevestigen, legde hij direct beslag op de eerste set.

Griekspoor liet zich niet uit het veld slaan. Hij had het niet altijd even makkelijk op zijn eigen opslag, maar hield wel stand, terwijl hij De Minaur vervolgens brak. Bij 5-3 kon Griekspoor vervolgens serveren voor de set. De Minaur kreeg hier een breekkans, maar met een ace gumde de nummer 38 van de wereld die weg. Vervolgens haalde hij met nog een ace en een unreturned service de set binnen.

Aan het begin van de derde set sloeg Griekspoor net zoals in de eerste set drie breekkansen op rij weg en kwam hij terug van 0-40. Uiteindelijk overleefde de Haarlemmer in totaal vijf breakpoints alvorens hij de game binnensleepte. Even later kwam Griekspoor zelf op 0-40. Het eerste werkte De Minaur nog weg, maar bij het tweede punt versloeg hij zich. Griekspoor had ondertussen de smaak te pakken en gaf geen breekkans meer weg, waardoor hij zich op mag maken voor de halve finale.

Veertien aces

„Ik stond anderhalve set onder druk, maar ik ben erin geslaagd het duel om te keren. Ik ging naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter serveren”, zei Griekspoor. De nummer 38 van de wereld sloeg veertien aces.

Zaterdag neemt Griekspoor het bij de laatste vier op tegen de Italiaan Jannik Sinner of Emil Ruusuvuori uit Finland. De andere halve finale gaat tussen de Australiërs Rinky Hijikata en Jordan Thompson.

