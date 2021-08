Romelu Lukaku gaat Neymar voorbij en is duurste speler aller tijden

In 2011 rinkelde de kassa voor het eerst toen Chelsea de eerste keer in de buidel tastte voor de toen nog jonge aanvaller. De Engelsen maakten vijftien miljoen euro over aan Anderlecht.

Ondanks dat Lukaku in Londen niet helemaal uit de verf kwam, legde Everton twee jaar later 35 miljoen euro op tafel voor de aanvaller, nadat het eerder al 3,5 miljoen huurgeld betaalde. In 2017 had Manchester United nog veel meer voor hem over en voor 85 miljoen euro kocht de club zijn contract af. Twee jaar later verkaste de Belgische international naar Italië. International legde toentertijd 74 miljoen euro neer voor Lukaku.

Daar komt met zijn terugkeer naar Chelsea nu dus nog eens 115 miljoen euro bij. Goed voor een cumulatief geschat totaal van 327,56 miljoen euro. Neymar moet genoegen nemen met de tweede plaats. De Braziliaan vergaarde in totaal 310 miljoen euro transfergeld. Cristiano Ronaldo volgt op gepaste afstand op plaats drie (230 miljoen euro).