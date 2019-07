Kruijswijk rijdt na de Tour in Wateringen

Kruijswijk is de huidige nummer drie van het klassement, op 1 minuut en 47 seconden van geletruidrager Julian Alaphilippe.

De wielermanagers grijpen de tweede rustdag in de Tour doorgaans aan om renners vast te leggen voor de criteriums die na de Franse etappekoers worden gereden. Wateringen verzekerde zich eerder al van de komst van sprinter Dylan Groenewegen, Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, Koen de Kort en Ramon Sinkeldam. Groenewegen, ploeggenoot van Kruijswijk, won al een etappe in de Tour. De Amsterdammer aast op meer succes, mogelijk zondag wel op de Champs-Élysées in Parijs. Zijn teamgenoot Mike Teunissen, winnaar van de eerste etappe in Brussel en twee dagen de drager van het geel, doet volgende week dinsdag mee aan de profronde van Surhuisterveen.