Tourwinnaar Bernal komt naar Nederland

Bernal was maandagavond al in België te bewonderen. De 22-jarige Colombiaan reed mee in Het criterium van Aalst. Dinsdagavond start hij ook in Roeselare.

Bekijk ook: Biertjes bezorgen Bernal hoofdpijn

Behalve Bernal staan woensdag ook de Nederlandse tourvedetten Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen aan de start.