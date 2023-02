Qatar stuurt fan-containers WK voetbal naar aardbevingsgebied

In Turkije zijn meer dan een miljoen mensen dakloos geworden door de ramp. Reddingsorganisaties vrezen dat het cijfer in Syrië misschien nog wel hoger ligt. Met het oog op het koude winterweer in de regio is het belangrijk dat de overlevenden ’s nachts een dak boven hun huis hebben. Qatar stelt in totaal 10.000 containers beschikbaar, waarin gemakkelijk twee bedden passen.

Een fancontainer van de binnenkant. Ⓒ ANP/HH

Het is volgens Qatarese officials altijd al de bedoeling geweest om de faciliteiten na het toernooi te doneren aan goede doelen. Het is ook het plan om enkele stadions te ontmantelen, om ze later weer op te bouwen in derdewereldlanden.