Jacht op EK indoor-goud voor Nederlandse estafetteteams 4x400 meter

De beste vier Nederlandse mannen en de beste vier vrouwen waren opgeteld duidelijk het beste team. Eerder waren al drie teams op basis van de resultaten uit 2019 uitgenodigd. Dat zijn bij de mannen België, Italië en Groot-Brittannië en bij de vrouwen Polen, Groot-Brittannië en de Oekraïne. Naast Nederland wordt bij de mannen nu ook een Tsjechisch en een Pools team toegevoegd, bij de vrouwen een Duits en een Italiaans team.

Op basis van de beste seizoentijden maakt Nederland bij zowel de mannen als vrouwen zelfs aanspraak op goud. Bij de mannen hebben Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen, Ramsey Angela en Jochem Dobber tezamen bijna een seconde voorsprong op het team uit Tsjechië. De vier beste Britten zitten daar als derde weer bijna een seconde achter en de regerend kampioenen uit België hebben zelfs een achterstand van bijna vier seconden. Bij de vrouwen hebben Femke Bol, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Marit Dopheide een marge van ruim een seconde op het Poolse kampioenenkwartet van 2019.

Ervaring cruciale rol

Op papier lijkt er dus geen vuiltje aan de lucht, beaamt ook verantwoordelijk bondscoach Laurent Meuwly. „Het mooie is dat onze atleten tot vandaag nog niet zeker waren van kwalificatie met de estafette en nu in topvorm verkeren. De eerdere uitnodigingen waren op basis van prestaties in 2019 en dat is best ver terug. Ons mannenteam was anderhalf jaar terug nog nergens. Nu hebben we bij zowel de mannen als vrouwen op de individuele 400 meter serieuze medaillekandidaten en op ieder onderdeel in een volledige bezetting. Dat betekent voor hen series en halve finales op één dag, hopelijk ook finales en dan komt pas de rechtstreekse finale 4x400 meter aan bod.”

Hij vervolgt: „Het is dus zaak om gezond te blijven en te zorgen dat iedereen goed herstelt.” Voor de baanindeling wordt geloot. Een ongunstige krappe baan 1 is mogelijk. Maar ook de ervaring kan een rol spelen denkt Meuwly. „Er zijn zeer ervaren landen zoals de Polen, Belgen en Britten. Onze lopers hebben indoor geen wisselervaring. Op papier zijn we dus zeker favoriet, maar op de baan moeten ze dit zien te bevestigen.”

Voor de mannen is een goed eindresultaat ook cruciaal. „Ze kunnen zich daarmee kwalificeren voor de WK Estafette, begin mei in Polen. En als ze daar de finale halen mogen ze naar de Olympische Spelen in Tokio.” De vrouwen kwalificeerden zich tijdens de laatste WK Atletiek in 2019 in Doha al voor de Spelen.